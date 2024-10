Cor 18:10 Giunta a Villa Maria Pia, ecco le ipotesi Nei giorni scorsi la giunta comunale algherese presieduta dal sindaco Cacciotto (assente Selva) si è riunita nella struttura di Maria Pia: in discussione il futuro utilizzo della storica villa



ALGHERO - Provvisorio luogo dove svolgere le sedute del Consiglio comunale di Alghero, in attesa dell'ultimazione degli lavori presso il Palazzo comunale, i cui tempi di esecuzione non sarebbero per niente rapidi; futura sede istituzionale del Parco Regionale di Porto Conte; spazi museali con uffici e servizi a supporto dell'Amministrazione comunale.



Sarebbero queste le tre ipotesi - tutte da approfondire ed al centro di fitte discussioni - al vaglio della giunta Cacciotto che nei giorni scorsi si è riunita proprio all'interno della Villa Maria Pia (assente l'assessore Selva). Nell'occasione si sarebbe svolto un lungo sopralluogo così da constatare e verificare lo stato complessivo del prestigioso immobile.



Chiusa soltanto di recente a causa del contenzioso con la Orn.Est srl - la società che ha detenuto l'immobile fin dal principio dopo averne eseguito con dovizia e competenza le importanti opere di riqualificazione, la storica struttura ubicata a pochi passi dalla laguna del Calich, di proprietà comunale, gode di ampi spazi interni ed esterni.



Nella foto: Villa Maria Pia ad Alghero