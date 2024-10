S.A. 13:00 Posidonia e caditoie: interventi ad Alghero Programmato per la fine della settimana lo smantellamento di gran parte della posidonia dai siti di accumulo di San Giovanni e di Fertilia. Affidamento triennale a una ditta che si occuperà della pulizia delle caditoie in maniera continuativa, e porterà a duemila il numero di interventi entro l’anno



ALGHERO - Ad Alghero importanti novità nell’ufficio Ambiente guidato dall’assessore Raniero Selva. Oltre ad aver programmato per la fine della settimana lo smantellamento di gran parte della posidonia dai siti di accumulo di San Giovanni e di Fertilia, dall’ufficio di Sant’Anna fanno sapere che si sta provvedendo alla sostituzione delle barriere protettive degli arenili, per contrastare l’erosione costiera e salvaguardare le spiagge cittadine. Un’altra attività portata avanti in questi giorni riguarda anche le caditoie stradali, con l’affidamento triennale a una ditta che si occuperà della pulizia in maniera continuativa, e porterà a duemila il numero di interventi entro la fine dell’anno.



«Il settore Ambiente lavora senza sosta affinché Alghero sia sempre più pulita e accogliente»dichiara l’assessore Selva. «In perfetta sintonia con le linee di mandato interveniamo con puntualità nel risolvere le incombenze della quotidianità, impegnandoci allo stesso tempo nella realizzazione di una programmazione di lunga durata, che ci consenta di agire in maniera tempestiva e prevenire i problemi, anziché rattoppare le emergenze senza mai risolverle veramente». A breve si procederà inoltre con la pulizia degli alvei comunali, attraverso il taglio della vegetazione infestante, al fine di garantire maggiore sicurezza e facilitare il corretto fluire dei corsi d’acqua. «Gli uffici stanno lavorando alacremente al nuovo appalto di nettezza urbana che, purtroppo, non si avrà prima di un anno - conclude l’assessore -. È comunque nostra prerogativa lavorare sinergicamente con tutti gli attori coinvolti in vista della prossima estate, per cui sappiamo di poter contare anche sull’aiuto dei cittadini virtuosi che, come l’Amministrazione, hanno a cuore la nostra città».