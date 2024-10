Cor 11:37 Bancali: arriva il Medico di medicina generale Dopo Palmadula, anche la frazione di Bancali vede riaperte le porte dell’ambulatorio medico. Si tratta del dott. Giovanni Maria Cherchi, che prenderà servizio lunedì 21 ottobre



SASSARI – La Direzione Aziendale della Asl di Sassari comunica alla popolazione che nell’ambito 1.1 del Distretto di Sassari prende servizio un nuovo Medico di medicina generale con incarico di titolarità che, dopo quasi un anno di assenza, garantirà l’apertura dell’ambulatorio nella frazione di Bancali. «Dopo Palmadula, riusciamo ora ad aprire anche l’ambulatorio medico a Bancali, un grande risultato per noi che ricompensa l’impegno e la costanza dei nostri professionisti e premia lo sforzo continuo dell’Azienda di essere capillare nei servizi erogati nelle borgate e nei comuni distanti dai centri delle città più grandi», spiega il Direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi. Si tratta del dott. Giovanni Maria Cherchi, che prenderà servizio lunedì 21 ottobre 2024, nel comune di Sassari, negli ambulatori di via Grazia Deledda, n. 139/A, e a Bancali, nei locali di via Bancaleddu.