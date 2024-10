S.A. 20:01 Sepolcri privati: bando ad Alghero Pubblicato il bando per l’assegnazione di concessione in uso di 23 aree cimiteriali per la realizzazione di sepolcri privati nel Cimitero di via Vittorio Emanuele



ALGHERO - Ad Alghero pubblicato il bando per l’assegnazione di concessione in uso di 23 aree cimiteriali per la realizzazione di sepolcri privati nel Cimitero di via Vittorio Emanuele. La durata delle concessioni oggetto del presente bando differisce in base al tipo di destinazione dell’area: 99 anni per le aree da destinare alla realizzazione di “cappelle perimetrali e monumentali”; 50 anni per le aree da destinare alla realizzazione di “tombe epigee”.