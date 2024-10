S.A. 19:45 AgriFuture: via alle candidature per le 10 migliori idee Fino al 22 novembre è possibile candidare la propria idea ad "AgriFuture", il programma di validazione di idee d´impresa per la sostenibilità e l´innovazione del sistema agroalimentare in Sardegna



CAGLIARI - Dal 22 ottobre al 22 novembre è possibile candidare la propria idea ad "AgriFuture", il programma di validazione di idee d'impresa per la sostenibilità e l'innovazione del sistema agroalimentare in Sardegna. Il programma, promosso dallo Sportello Startup di Sardegna Ricerche, in collaborazione con Rurinnova S.r.l., seleziona le 10 migliori idee innovative ad alto contenuto tecnologico volte a soddisfare i bisogni e le problematiche di interesse del settore agroalimentare, per accompagnarle in un percorso di validazione di circa 6 mesi che include attività formativa, mentoring ed un voucher del valore massimo di 6.000 euro. Possono candidare la propria idea studenti e studentesse a livello universitario, dottorandi/e di ricerca, giovani professionisti e professioniste, ricercatori e ricercatrici nelle fasi iniziali della propria carriera e i costituendi gruppi di spin-off universitari, purché siano persone fisiche, anche organizzate in team operativi.