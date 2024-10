Cor 11:17 Progetto Coast, Stintino protagonista L´iniziativa, finanziata dal´Unione Europea sotto il programma Erasmus+, è finalizzata a promuovere l’imprenditorialità giovanile e l’occupazione sostenibile nelle aree costiere, sfruttando le opportunità offerte dalla Blue Economy



STINTINO - Dal 23 al 25 ottobre 2024, il Museo della Tonnara di Stintino ha ospitato un evento di rilevanza internazionale: il training del progetto COAST (Youth for Blue Economy Entrepreneurship and Sustainable Employment in Coastal Area). Questa iniziativa, finanziata dal'Unione Europea sotto il programma Erasmus+, è finalizzata a promuovere l’imprenditorialità giovanile e l’occupazione sostenibile nelle aree costiere, sfruttando le opportunità offerte dalla Blue Economy. La Blue Economy, che comprende tutte le attività economiche legate ai mari, agli oceani e alle coste, è uno dei settori più promettenti per il futuro delle comunità costiere, specialmente in Europa. Il progetto COAST si pone l’obiettivo di offrire ai giovani, in particolare a coloro che non sono inseriti in percorsi di istruzione, formazione o lavoro (NEET), le competenze necessarie per avviare nuove iniziative imprenditoriali nel settore blu. Si tratta di un’opportunità per rilanciare l’occupazione giovanile in modo sostenibile, per trasformare le sfide ambientali in occasioni di crescita economica.



Il training organizzato a Stintino ha rappresentato un'importante tappa del progetto, coinvolgendo partecipanti provenienti da vari paesi europei e offrendo loro una formazione approfondita su come integrare le potenzialità della Blue Economy con lo sviluppo sostenibile delle loro comunità. I partecipanti hanno avuto modo di condividere esperienze e idee, sviluppando insieme nuove proposte imprenditoriali per le loro comunità di origine. COAST è il frutto della collaborazione tra tre partner internazionali: Absentia - Exploring the Absence (Sardegna), Association Community (Francia) e MMT Academics (Germania). Il consorzio ha unito le forze per creare un programma educativo che possa fornire ai giovani gli strumenti necessari per sviluppare nuove attività imprenditoriali legate al mare.



Fabrizio Contini, presidente di Absentia, ha espresso grande soddisfazione per il successo del training: «Il progetto COAST rappresenta un'opportunità straordinaria per i giovani delle comunità costiere, che hanno la possibilità di acquisire competenze imprenditoriali e trasformare le risorse marine in motori di sviluppo sostenibile. Stintino è un esempio perfetto di come tradizione e innovazione possano coesistere e creare nuove opportunità di crescita. C'è la necessità di staccarsi dalla solita mentalità imprenditoriale legata esclusivamente al turismo di massa. Con COAST, vogliamo dare ai giovani gli strumenti per costruire un futuro migliore, più consapevole e rispettoso dell’ambiente». Il progetto COAST non si esaurisce con il training di Stintino. Nei prossimi mesi, il consorzio internazionale continuerà a lavorare per diffondere i risultati del progetto e organizzare ulteriori attività formative nei paesi partner. L’obiettivo è quello di creare un network di giovani imprenditori nella Blue Economy che possano contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile delle loro comunità costiere.