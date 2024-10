Cor 20:09 Treno a idrogeno, se ne parla in Cantina A Santa Maria la Palma incontro-dibattito a cui parteciperanno i Sindaci e i Consiglieri comunali di Alghero, Sassari e Sorso, i comitati dell´agro interessati dal tracciato, il comitato Metrotramvia, la Sogeaal



ALGHERO - La proposta Arst relativa al progetto ferroviario con treni a idrogeno nella tratta Alghero-Sassari-Sorso sarà oggetto di un'assemblea pubblica informativa prevista per lunedì 28 ottobre alle ore 17:00 presso i locali della Cantina Sociale Santa Maria la Palma. "L'incontro - scrive nell'invito a partecipare il Sindaco Raimondo Cacciotto - sarà occasione per un confronto sul progetto all'interno di un dibattito pubblico". Alla discussione parteciperanno i Sindaci e i Consiglieri comunali di Alghero, Sassari e Sorso, i comitati dell'agro interessati dal tracciato, il comitato Metrotramvia, la Sogeaal, le aziende Sella e Mosca e Santa Maria La Palma.