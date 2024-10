Dir 14:27 «Subito il taser ai vigili algheresi» Ad intervenire sul tema il coordinamento cittadino della Lega secondo cui è di prioritaria importanza dotare gli agenti del Corpo di Polizia Locale di ogni equipaggiamento utile alla difesa propria e dei cittadini, qual è senz´altro il Taser, molto più utile rispetto all´arma da fuoco in dotazione



ALGHERO - «Sempre più di frequente assistiamo ad aggressioni nei confronti della polizia locale impegnata a garantire la sicurezza cittadina. L'ultimo caso, di una lunga serie di atti di violenza nei confronti degli agenti di polizia locale, sabato 26 ottobre per opera di un 43enne sotto l’effetto dell’alcol, al quale era stato sequestrato il mezzo privo di assicurazione e revisione». Ad intervenire sul tema il coordinamento cittadino della Lega secondo cui «è di prioritaria importanza dotare gli agenti del Corpo di Polizia Locale di ogni equipaggiamento utile alla difesa propria e dei cittadini, qual è senz'altro il Taser, molto più utile rispetto all'arma da fuoco in dotazione, ma anche lo spray al peperoncino e il manganello tonfa già in dotazione alla stragande maggioranza delle polizie locali della Sardegna».



«Per la Lega la sicurezza dei cittadini e degli operatori delle Forze dell'Ordine, primi fra tutti il corpo di Polizia Locale alle dirette dipendenze del Sindaco e quindi dalla città, è una priorità assoluta. È inaccettabile che i nostri ragazzi in divisa siano impossibilitati a difendere e difendersi, magari con l'aggravante di finire loro sotto processo al pari dei delinquenti» continua il coordinamento della Lega algherese.



«Il nostro consigliere comunale, Michele Pais, già dal 9 agosto ha depositato una Mozione avente carattere di urgenza per la discussione del tema sulla sicurezza in Consiglio comunale, chiedendo la dotazione della pistola ad impulsi elettromagnetici Taser, il luogo della inutile arma da fuoco. Così come l'installazione in Città di un impianto di videosorveglianza con fini preventivi e di ausilio alle Forze dell'Ordine nelle operazioni di indagine e repressione di reati. Pertanto chiediamo che il Consiglio comunale affronti questo tema con la massima urgenza, discutendo la mozione presentata dalla Lega e fornendo agli agenti della polizia locale ogni equipaggiamento necessario.

Naturalmente esprimiamo solidarietà e sostegno nei confronti degli agenti aggrediti, che non possono essere lasciati soli» conclude il coordinamento della Lega di Alghero.