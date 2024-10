Cor 13:40 In 400 per ripulire Ploaghe Anche quest’anno il Comune di Ploaghe aderisce all’iniziativa “Puliamo il mondo”, campagna di volontariato ambientale di Legambiente e insieme all’Istituto comprensivo Satta Fais, ha organizzato una giornata dedicata a questo tema



PLOAGHE - Tutela dell’ambiente, città più pulite e vivibili, cittadinanza attiva e senso di comunità ma anche la promozione del rispetto, della diversità e la giustizia sociale e climatica. Anche quest’anno il Comune di Ploaghe aderisce all’iniziativa “Puliamo il mondo”, campagna di volontariato ambientale di Legambiente e insieme all’Istituto comprensivo Satta Fais, ha organizzato una giornata dedicata a questo tema.



Quasi 400 gli alunni tra infanzia, primaria e secondaria della scuola statale, insieme alle paritarie dell’infanzia “Virgo Potens” e “Giovanni Spano”, impegnati in diversi luoghi del paese muniti di guanti e sacchetti per fare a gara a chi trova più rifiuti. Rifiuti che ovviamente sono stati differenziati negli appositi contenitori che una squadra degli operatori della Ciclat ha ritirato al termine della giornata ecologica. I ragazzi delle scuole medie, invece, si sono riuniti nel salone dell’ex Convento dei Cappuccini per ascoltare una lezione sull’economia circolare preparata appositamente per loro da un tecnico della Ciclat, in un confronto che è servito loro per apprendere più velocemente alcuni meccanismi legati al riciclo e all’importanza del riuso.



Lo spirito di questi eventi, cosi come hanno spiegato le professoresse, i professori, le maestre e i maestri dell’istituto Satta Fais, supportati dagli amministratori del comune di Ploaghe, è coinvolgere i ragazzi in un momento storico difficile per l’ambiente e il nostro ecosistema, dove tutelare e proteggere devono essere parole chiave ma anche obiettivi per operare buone pratiche. Dopo tutto, se l’ambiente che ci circonda è casa nostra, come tale dobbiamo trattarla, preservarla e sfruttare le sue potenzialità per convivere in armonia.