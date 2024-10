Cor 15:45 Asl Sassari, campagna antinfluenzale Prenderà il via il 6 novembre la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dalla Asl di Sassari nel territorio del Nord ovest della Sardegna. I Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta, che hanno già ricevuto le dosi di vaccino dalla Asl n. 1, hanno già avviato la vaccinazione dei propri iscritti



SASSARI - Oltre a garantire la vaccinazione all’interno degli ambulatori del Servizio di igiene e sanità pubblica, la Asl di Sassari ha infatti previsto di raggiungere le strutture per anziani del territorio con la vaccinazione anti covid, offrendo anche la vaccinazione antinfluenzale, antipneumococcica e anti herpes zoster a coloro che sono sprovvisti del Medico di medicina generale o qualora non avessero aderito alla campagna di vaccinazione. In questi giorni la Asl di Sassari ha avviato la distribuzione dei farmaci ai medici di continuità assistenziale; per questo per effettuare la vaccinazione ci si può rivolgere anche al proprio Medico di medicina generale o Pediatra di libera scelta, i quali hanno già avviato le vaccinazioni.