Danni calamità: segnalazioni in Regione

CAGLIARI - L’assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, Gian Franco Satta, nel rimarcare la vicinanza alle comunità colpite dagli eventi calamitosi che nei giorni scorsi hanno interessato il basso oristanese ed alcune zone della Sardegna meridionale, informa le aziende e i comuni che hanno subito danni, che è possibile presentare le segnalazioni tramite il Portale dedicato che è stato attivato dall’Agenzia Laore. Gli imprenditori agricoli le cui aziende abbiano subito un danno a seguito di calamità naturale, di un evento eccezionale o di avverse condizioni atmosferiche devono segnalare al Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità Naturali dell’Agenzia LAORE Sardegna l’evento dannoso e i danni da esso conseguenti entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla conclusione.