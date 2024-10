Ad Alghero chiusi tutti i voli internazionali

10:24 Volotea: nuove rotte invernali a Olbia Volotea si prepara a scendere in pista con ben 4 collegamenti disponibili – verso Verona, Venezia, Torino e Barcellona – a cui si aggiungono, per le festività natalizie, altre 2 rotte, per Bologna e Milano Bergamo, oltre al collegamento verso Roma Fiumicino, operato in regime di continuità territoriale