S.A. 18:41 Sassari e Osilo: prendono servizio tre nuovi Medici Dal prossimo lunedì prenderanno servizio tre nuovi Medici di medicina generale con incarico di titolarità: due a Sassari e uno ad Osilo



SASSARI - La Direzione Aziendale della Asl di Sassari comunica alla popolazione che nell’ambito 1.1 e 1.6 del Distretto di Sassari, dal prossimo lunedì prenderanno servizio tre nuovi Medici di medicina generale con incarico di titolarità. A partire da lunedì 4 novembre, nell’ambito territoriale 1.1, nel comune di Sassari prenderanno servizio: la dott.ssa Antonella Scanu nell'ambulatorio in via Carlo Felice, n. 31b, a Sassari; il dott. Marco Idile nell' ambulatorio in via Poligono n. 12, a Sassari. Sempre da lunedì 4 novembre, nell’ambito territoriale 1.6, nel comune di Osilo prenderà servizio il dott. Salvatore Loriga, con ambulatorio in piazza San Valentino, Osilo.