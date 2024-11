Nàrami con Riva e Sacchietti

Cor 13:00 Nārami con Riva e Sacchietti Venerdė 15 novembre a Sa Mandra ritorna Nārami e indiscusso protagonista sarā lo sport. Una serata dedicata agli scudetti in Sardegna per chi li ha visti e per chi non c’era



ALGHERO - Venerdė 15 novembre alle ore 18.00, a Sa Mandra ritorna Nārami e indiscusso protagonista sarā lo sport. Una serata dedicata agli scudetti in Sardegna per chi li ha visti e per chi non c’era. Una serata in cui si rivivrā l’atmosfera di quegli eventi straordinari che hanno regalato ai sardi e alla Sardegna una gioia non solo sportiva: lo scudetto del Cagliari con l’indimenticabile Gigi Riva e quello della Dinamo Sassari del grande Meo Sacchetti. Saranno momenti ricchi di commozione, di entusiasmo e di sano tifo, in cui Nicola Riva con Beppe Tomasini da una parte, e Meo Sacchetti con Manuel Vanuzzo dall’altra, dialogheranno con Edoardo Morette e Sandro Nuvoli.



Le parole e le immagini raccontate dalla viva voce dei protagonisti, ripercorreranno gli istanti pių significativi dei due trionfi sportivi che ancora oggi sono il simbolo dell’orgoglio e della rivalsa del popolo sardo. Eventi vissuti con grande trasporto popolare, ben impressi nella memoria collettiva di una regione intera, carichi di emozioni per chi li ha vissuti personalmente e che sanno di mito e leggenda. Un entusiasmo che contagia chi vive di sport, ma anche chi crede nei valori della disciplina sportiva.



Praticare con sano agonismo lo sport č sinonimo di crescita individuale e collettiva, che puō portare alla conquista di impensabili ed entusiasmanti mete, come furono, il mitico scudetto del Cagliari del 1969-1970 legato indissolubilmente al nome di Gigi Riva, e l’impareggiabile scudetto della Dinamo del 2014-2015 impersonificato nella figura di Meo Sacchetti. Un appuntamento imperdibile, del calendario autunnale di Nārami, il contenitore culturale dell’Agriturismo Sa Mandra, che si contamina e si apre a nuovi soggetti, a nuove iniziative che hanno in comune la ricerca del bello e del vivere bene.