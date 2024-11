Cor 14:00 Intelligenza artificiale, lavori a rischio Intelligenza Artificiale e automazione trasformeranno il mercato del lavoro in Sardegna: rischi e opportunità in uno studio della CNA



SASSARI - La piena implementazione delle nuove tecnologie nei processi produttivi porterebbe una perdita di circa 59.253 posti di lavoro (10,3% dell’occupazione attuale contro il -11,0% stimato al livello nazionale): circa 105.620 posti di lavoro messi a rischio (18,3% degli occupati) contro 46.367 nuovi. Nonostante una struttura economica poco “industriale” e incentrata su PA, turismo, artigianato e agricoltura, l’isola vedrebbe una crescita del valore aggiunto del +12,8%: un guadagno di ricchezza importante, pari a circa 5 miliardi di euro



Si tratta di un incremento inferiore alla media nazionale (+13,1%), ma superiore a quasi tutte le regioni del Mezzogiorno. Nel settore dei servizi di informazione e comunicazione la produttività potrebbe crescere del 41,1%, nei servizi finanziari e assicurativi si stima un aumento “potenziale” del 31,9%. Tomasi e Porcu CNA: È necessario investire in maniera efficace nella formazione e “ri-qualificazione” professionale per il riposizionamento dei lavoratori esclusi, ma non bisogna correre il rischio che ancora una volta la Sardegna possa perdere il treno dell’innovazione.