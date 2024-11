S.A. 9:34 Pallavolo: Gymnasium Alghero debutta in serie D La società affronta il campionato di Serie D femminile con una squadra composta da giocatrici esperte e giovani promesse, alcune delle quali appena sedicenni



ALGHERO - La Gymnasium Volley Alghero annuncia l'inizio della nuova stagione sportiva, presentando un programma ricco e articolato che coinvolge atlete di tutte le età. La società affronterà il campionato di Serie D femminile con una squadra composta da giocatrici esperte e giovani promesse, alcune delle quali appena sedicenni. «Il nostro obiettivo è la salvezza - dichiara il presidente Mauro Fiamma - ma puntiamo anche a far crescere le nostre atlete, dando spazio ai talenti emergenti».



Oltre al campionato di Serie D, la Gymnasium parteciperà al campionato provinciale di Seconda Divisione con una squadra di ragazze molto giovani, allenate da Pasqualino Sotgia. La società schiererà inoltre due squadre nei campionati di Terza Divisione, guidate dagli allenatori Sotgia ed Enrico Granese. L'attenzione al settore giovanile è uno dei pilastri della Gymnasium Volley Alghero. Parteciperà infatti a due campionati Under 16, due Under 14, uno Under 13 e un campionato Under 12. Per i bambini più piccoli, saranno organizzati raggruppamenti nelle varie città, con l'obiettivo di avvicinarli alla pallavolo attraverso il gioco e il divertimento. La preparazione delle squadre è iniziata a settembre sulla spiaggia di San Giovanni, sfruttando l'ambiente naturale per un allenamento diverso dal solito. A partire da ottobre, gli allenamenti si sono spostati in palestra per affinare la tecnica e la tattica in vista dell'inizio dei campionati.