Punta Giglio e nettezza urbana: mancano gli atti Forza Italia Alghero: Grave lesione delle prerogative dei consiglieri comunali, ostacolato il diritto di accesso e di ottenere copia di atti



ALGHERO - «Chiediamo che ci venga consentito di esercitare i nostri doveri di Consigliere comunale nell’interesse dei cittadini algheresi». Il Gruppo consiliare di Forza Italia interviene per lamentare il mancato rilascio di copie di atti nel termine di 3 giorni previsto dal Regolamento. «Uno schiaffo alle nostre prerogative e un ostacolo all’esercizio dei nostri doveri di tutela dei cittadini algheresi» attaccano i Consiglieri azzurri Tedde, Caria, Bardino, Peru e Ansini.



L’insostenibile ritardo è relativo alla richiesta di copia di atti per esercitare i poteri di sindacato ispettivo relativo al «bizzarro e dannoso» procedimento per l’acquisto di un’area a Punta Giglio in violazione della necessaria evidenza pubblica e al servizio di igiene urbana il cui contratto è in regime di proroga e ha già prestato il fianco a forti disservizi e altrettanto pesanti critiche.



«Chiediamo che ci venga consentito di esercitare correttamente il nostro ruolo di oppositori, nell’interesse dei cittadini algheresi. Siamo certi che l’inammissibile ritardo non sia da ascrivere agli operatori comunali, ma a carenza di personale nel servizio deputato al rilascio di copie di atti. Cacciotto si attivi immediatamente per rafforzare il servizio e per darci la possibilità di svolgere i nostri compiti di controllo della scarsa e qualitativamente insufficiente attività dell’Amministrazione. Siamo costretti anche a preavvisare che ci stiamo accingendo a ricorrere davanti al TAR Sardegna contro l’illegittimo silenzio dell’Amministrazione algherese» chiudono gli azzurri catalani.