Open day all´Istituto Tecnico Ruiu di Sassari

SASSARI - L’Istituto Tecnico Salvator Ruju di Sassari apre le porte al territorio per illustrare la propria offerta formativa in campo scientifico-tecnologico e socio-sanitario. Sabato 9 Novembre, a grande richiesta, tornano gli Open Day dell’Istituto Tecnico Salvator Ruju, ingresso in via Porcellana n. 30 a Sassari. Dalle ore 15 alle ore 18, la scuola sarà aperta al pubblico per tutti coloro che vorranno conoscere l’offerta formativa dei due corsi attivi nell’istituto, Indirizzo Tecnologico: Biotecnologie Ambientali e Sanitarie e Indirizzo Professionale: Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, due ottime scelte immediatamente spendibili nel mondo del lavoro e dell’Università, grazie all’intensa attività didattica laboratoriale che fornisce agli studenti una formazione teorica e pratica a 360 gradi. Formazione che viene perfezionata anche attraverso l’opportunità, per i nostri studenti, di prepararsi e sostenere gratuitamente gli esami per il conseguimento delle certificazioni di lingua straniera riconosciute a livello internazionale (DELF, Cambridge English). Quest’anno, per la prima volta, oltre ai laboratori già in uso, sarà possibile visitare anche i nuovi laboratori di Biodinamica e Neuroscienze.



Attraverso un tour guidato, gli studenti e i docenti dell’indirizzo Tecnico Biotecnologico illustreranno il mondo delle Biotecnologie nei numerosi laboratori di Biologia, Microbiologia, Igiene e Anatomia, e dei vari settori della Chimica e della Fisica, con tante coinvolgenti esperienze dimostrative che verranno proposte anche per l’occasione, mostrando le attrezzature ed i locali dei laboratori già in attività, così come quelli recentemente allestiti con, ad esempio, il nuovo fotobioreattore per la produzione della spirulina, recentemente messo in funzione. La didattica laboratoriale è infatti il punto di forza del corso di studi, con ben 1155 ore previste durante i cinque anni, necessarie per formare tecnici in grado di svolgere la libera professione in laboratori di analisi chimiche e microbiologiche, esperti nel settore delle biotecnologie ambientali e sanitarie, e maturare inoltre le competenze necessarie per affrontare con serenità ed approfondita preparazione qualsiasi percorso di studi universitario. L’attività formativa è stata inoltre ampliata grazie all’attivazione di laboratori co-curriculari, a scelta degli studenti, inerenti la processazione di campioni di DNA ed analisi microbiologica con esperti del mondo accademico.



Sempre guidati, genitori e ragazzi avranno modo di conoscere le materie, i progetti e le attività proposte nei suoi laboratori di metodologie operative dall’indirizzo professionale in Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale. Lo studio delle materie caratterizzanti (Igiene e Cultura Medico Sanitaria, Psicologia Generale ed Applicata, Metodologie operative e Diritto ed Economia) e di ben due lingue straniere (Francese ed Inglese) permetterà ai diplomati di acquisire le competenze e le abilità socio-sanitarie, psicologiche, metodologiche e linguistiche richieste per lavorare nei servizi destinati ai minori, agli anziani, ai migranti, ai diversamente abili. Inoltre, l’attività formativa è stata ulteriormente arricchita grazie all’attivazione di nuovi percorsi co-curriculari, tra cui i laboratori di Pet Therapy, Scrittura creativa, Pallavolo e Autodifesa. L’alunno, con il diploma, si potrà occupare di mediazione familiare, immigrazione, attività di animazione socio-educative e culturali, realizzare azioni a sostegno e a tutela della persona, operando al fine di soddisfarne il benessere psicofisico e sociale. Inoltre, l’istituzione scolastica con questo indirizzo, grazie alla recente delibera regionale, si sta attivando per far acquisire l’ulteriore qualifica OSS insieme al diploma. L’offerta formativa dell’Istituto Tecnico Ruju include, inoltre, un corso serale IDA in cui giovani e meno giovani, ogni anno, acquisiscono competenze ed abilità per conseguire il diploma professionale in Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale.