S.A. 12:07 Cure e comfort per neonati prematuri a Sassari L’associazione Asd Apnea team di Sassari dona body e mussole ai piccoli pazienti dell’unità di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale dell’Aou di Sassari.



SASSARI – Body e mussole per i piccoli nati prematuri della Neonatologia e Tin dell’Aou di Sassari, perché possano trascorrere la loro degenza coccolati e ben protetti. Le hanno consegnate nei giorni scorsi i componenti dell’associazione Asd Apnea team di Sassari. La consegna è avvenuta nella biblioteca della struttura, al primo piano del Materno infantile. A portare body e mussole (con i loghi stampati da Isola Forniture Service) è stato il presidente del sodalizio Augusto Vannucci, accompagnato dal vicepresidente Marco Delrio.



Ad accogliere i componenti dell’associazione sportiva c’erano le dottoresse Ornella Biasetti e Nadia Gaias quindi la coordinatrice Maria Zichi con l’infermiera Valentina Cappai e il personale infermieristico. Gli indumenti, pensati per i neonati più fragili, offriranno alle famiglie la possibilità di effettuare i cambi con maggiore facilità, mentre le mussole saranno impiegate nelle procedure di “care neonatale”. Questo approccio mira a ridurre lo stress dei piccoli pazienti migliorando l’ambiente circostante: riduce l’esposizione a luci e rumori, promuove il riposo e minimizza situazioni di destabilizzazione, aiutando così i neonati prematuri a vivere una degenza più serena.

Questi gesti di solidarietà contribuiscono a sostenere il delicato percorso di crescita e sviluppo dei bambini nati prima del termine.