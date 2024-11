Cor 19:28 «Dirigenti, Cocco non interferisca» Con una nota generica dei consiglieri di maggioranza, Cacciotto e compagni strigliano l´ex assessore Alessandro Cocco che chiedeva lumi in merito alla pubblicazione della non-graduatoria per un dirigente tecnico (ma soltanto un elenco alfabetico di idonei)



ALGHERO - «Il consigliere Cocco torna di gran carriera sulla questione delle assunzioni dei Dirigenti, questa volta, però, facendo riferimento alla pubblicazione dei nomi dei candidati in ordine alfabetico e non per punteggio. Premesso che è la Commissione a fare le valutazioni del caso, e non l’Assessore di riferimento, vorremmo ricordare al consigliere due concetti, tanto semplici quanto difficili da interiorizzare. Il primo: non bisogna confondere questioni amministrative con questioni politiche. Viaggiano vicine, certo, ma sempre su binari paralleli. Il secondo, forse il più importante: la scelta dei Dirigenti è prerogativa del Sindaco come specificato nell'articolo 110 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), avviene su base fiduciaria, e questo lo legittima, a fronte di una chiara motivazione, a scegliere qualsiasi candidato e fare valutazioni più ampie e generali, rispetto al punteggio ottenuto. Ci spieghi dunque il consigliere le ragioni (quelle reali) delle sue insistenti e reiterate interrogazioni al riguardo. Forse pensa di avere voce in capitolo, di poter sostituire la sua volontà con quella del Sindaco o, magari, dal momento che si è auto insignito di un ruolo che evidentemente non gli compete, ha addirittura un nome da suggerire. Preghiamo il consigliere Cocco, qualunque sia la fiamma che accende così tanto la sua passione nei confronti delle nomine dirigenziali, di lasciare che la procedura pubblica segua il suo corso, senza interferenze» [ LEGGI ].