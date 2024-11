Cor 11:21 Dalla Giunta Cacciotto solo «pubblicità ingannevole» Sferzante Forza Italia Alghero in riferimento agli ultimi comunicati stampa di Porta Terra: I cittadini algheresi si stanno già stancando di promesse ed annunci. « La Giunta Cacciotto si impegni, fin d’ora, a reperire le risorse necessarie per la riqualificazione di Via Fratelli Accardo Artigiani e per riqualificare il quartiere di Sant´Agostino »



ALGHERO -«Siamo costretti per l’ennesima volta a fare chiarezza rispetto ai continui esempi di “pubblicità ingannevole” promossa dalla Giunta Cacciotto che si fregia di aver risolto il problema dell’acquisizione di via Fratelli Accardo Artigiani e di aver presentato un progetto completo di riqualificazione di tutto il quartiere di S. Agostino. Quanto all’acquisizione di via Fratelli Accardo Artigiani, questa ha origini ben più lontane - commenta il Gruppo Consigliare di Forza Italia-. Gli esponenti azzurri in consiglio comunale precisano che con la delibera di consiglio Comunale del 13 Gennaio 2024 venne ratificata l’acquisizione di via Fratelli Accardo Artigiani concordata con la proprietà il 17 Novembre 2023 grazie all’esclusivo intervento e mediazione degli ex Assessori Peru e Caria – sottolinea il capogruppo in consiglio comunale Marco Tedde-. E, paradossalmente, l’accordo veniva perfezionato nell’Ufficio del Demanio alla presenza degli Assessori Caria e Peru nel giorno in cui gli stessi venivano revocati in modo imprudente e dannoso per l’Amministrazione».



L’acquisizione è frutto di un iter lunghissimo, gestito dall’inizio del mandato dall’allora Amministrazione Tedde, poi arenatosi e ripreso dagli Assessori Caria e Peru. «La Giunta Cacciotto si impegni, fin d’ora, a reperire le risorse necessarie per la riqualificazione dell’area evitando di “appuntarsi medaglie che non gli appartengono” poiché, al momento, non è stato stanziato un euro e si corre il rischio di vanificare il prezioso lavoro portato avanti da altri» evidenziano i consiglieri Tedde, Caria Ansini , Bardino e Peru. Medesime considerazioni valgono per la tanto decantata riqualificazione del quartiere di S. Agostino, laddove la Giunta Cacciotto sostiene di aver ampliato il progetto iniziale e di aver intenzione di portare avanti ulteriori tre lotti. Anche in questa circostanza il gruppo di Forza Italia sente il dovere di informare correttamente i nostri concittadini circa il reale stato dell’opera pubblica in contrapposizione alla consueta “propaganda” dell’Amministrazione Cacciotto.



«Il progetto di riqualificazione fu affidato dall’ex Assessore di Forza Italia Peru nel 2023, e grazie alle risorse messe a disposizione del servizio finanziario guidato dall’Avv. Giovanna Caria veniva affidata la progettazione con il precipuo incarico di suddividere l’intervento in più lotti, con messa a disposizione delle risorse per il primo, in modo tale da eseguire i lavori sulla base delle risorse “realmente disponibili”. Il primo lotto riguarda la piazza di S. Agostino, mentre gli altri prevedono la riqualificazione delle piazze e degli ingressi limitrofi. Nulla pertanto è stato fatto dall’attuale Giunta Cacciotto, che si è limitata a rispolverare il progetto e a candidarlo ad un finanziamento (quale?), a tutt’oggi inesistente, con l’unica eccezione del primo lotto già finanziato dalla precedente Amministrazione. Cogliamo l’occasione di invitare, per l’ennesima volta, la Giunta Cacciotto ad avviare i lavori del primo lotto e di provvedere alla rimozione immediata dell’antenna anch’essa già deliberata. Abbandoni, la Giunta Cacciotto, il consueto uso di “promesse e di pubblicità ingannevole” perché i cittadini algheresi si stanno stancando» concludono i consiglieri d’opposizione di Forza Italia.