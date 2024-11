S.A. 12:02 Ai domiciliari ma passeggia in centro: arrestato Due arresti a Sassari: un uomo è stato arrestato per evasione e una donna per furto con destrezza dopo aver sottratto una borsetta ad una cliente di un bar



SASSARI - Nell’ambito dei rafforzati controlli nel territorio avviati nel corso degli ultimi giorni dai Carabinieri della Compagnia di Sassari al fine di prevenire e reprimere la commissione di reati, i militari della Sezione Operativa, in due diverse circostanze, hanno arrestato due persone per evasione e furto. In particolare nella giornata dell’08 novembre i Carabinieri, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo che nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari si trovava a passeggio per le vie del centro, incurante della misura cautelare alla quale risultava sottoposto.



Per questo è stato confermato e tratto in arresto per evasione. Nella seconda circostanza una pattuglia della Sezione Operativa, durante un servizio di pattugliamento, è stata avvicinata da una ragazza che chiedeva aiuto in quanto, mentre si trovava all’interno di un bar del centro storico, una donna, approfittando di un momento di distrazione, le aveva sottratto la borsetta contenente il portafogli con una carta di credito. I carabinieri quindi, ricevuta una sommaria descrizione della malvivente, si sono messi immediatamente alla ricerca della donna, rintracciandola poco dopo. La stessa è stata sottoposta a perquisizione venendo trovata effettivamente in possesso della borsetta e del relativo contenuto e per tale ragione è stata arrestata poiché ritenuta responsabile del reato di furto con destrezza. La refurtiva recuperata veniva invece subito riconsegnata alla legittima proprietaria. Entrambi gli arresti, all’esito del rito direttissimo, sono stati convalidati dalla competente Autorità Giudiziaria che ha disposto il treaferimento presso la Casa Circondariale di Sassari “Bancali”.