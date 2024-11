Cor 21:43 Webproject Sottorete: terza vittoria consecutiva La formazione algherese ha conquistato ieri sera una convincente vittoria per 3-0 (25-16, 25-9, 25-10) contro l’ASD Maresport, nella palestra delle Scuole Medie "M. Carta" di Alghero



ALGHERO – Prosegue il cammino vincente della Webproject Sottorete nel campionato regionale di Serie D. La formazione algherese ha conquistato ieri sera una convincente vittoria per 3-0 (25-16, 25-9, 25-10) contro l’ASD Maresport, nella palestra delle Scuole Medie "M. Carta" di Alghero.



La partita ha messo in evidenza la solidità del gruppo allenato da Enrico Granese, che ha saputo imporre il proprio gioco fin dalle prime battute, lasciando poco spazio agli avversari. Un match senza storia, con i padroni di casa sempre in controllo del punteggio, grazie a una prestazione corale che ha visto emergere anche alcune nuove leve.



Gabriele Sanna, al suo esordio come palleggiatore titolare, ha diretto la squadra con precisione e personalità. Debutto positivo anche per il centrale Andrea Lipari, il più giovane del gruppo, e per Lorenzo Satgia, che ha dato solidità al centro della rete. Tra i protagonisti, ancora una volta, spicca Nicola D’Avanzo, decisivo nei momenti chiave con un’ottima prova in battuta.



Al termine della gara, l’allenatore Enrico Granese ha commentato: «La squadra ha giocato bene, nonostante qualche imprecisione. È stata una prestazione positiva, ma ora dobbiamo prepararci al meglio per le sfide più difficili che ci attendono». Con questa vittoria, la Webproject Sottorete consolida il proprio percorso nel torneo, portando a tre il numero di successi consecutivi.