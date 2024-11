Cor 22:00 Amatori Rugby Alghero sconfitta a Milano Amara sconfitta per l’Amatori Rugby Alghero nella quinta giornata di campionato. A Milano, contro il Cus, i ragazzi di Marco Anversa si sono arresi con il punteggio di 24-20, al termine di una partita combattuta fino agli ultimi minuti



ALGHERO - Gli algheresi erano riusciti a ribaltare il risultato con due mete del solito Lenoci, che si conferma tra i protagonisti della stagione, portandosi sul 20-17 a dieci minuti dalla fine. Tuttavia, un errore decisivo nel finale ha permesso al Cus Milano di segnare la meta del sorpasso e di aggiudicarsi il match.



A fine gara, Marco Anversa ha elogiato la prestazione della squadra nonostante il risultato:

«È stata una partita durissima. Fino a due minuti dalla fine eravamo in vantaggio 20-17. Purtroppo, a questo livello basta poco per compromettere il risultato: gli errori contano. Buonissima la prova dei ragazzi: abbiamo trovato la meta del sorpasso a dieci minuti dalla fine, dimostrando un’attitudine pazzesca. Questa squadra è sul pezzo, e anche se siamo solo alla quinta giornata di campionato, abbiamo già voglia di rientrare in campo».



L’Amatori Rugby Alghero torna a casa con un punto bonus, frutto di una partita giocata con cuore e carattere, ma la voglia di riscatto è già alta in vista dei prossimi impegni. La stagione è ancora lunga e la squadra algherese ha dimostrato di avere le carte in regola per competere a testa alta.