Open day all´Istituto Comprensivo 3 ad Alghero

ALGHERO - L'Istituto Comprensivo 3 di Alghero invita tutti i genitori e i futuri studenti a partecipare agli Open Day dedicati ai plessi scolastici. Un'occasione unica per scoprire da vicino la scuola, conoscere i docenti e le attività didattiche. Durante le visite guidate verranno esplorate le aule, i laboratori, la biblioteca e tutti gli spazi esterni. Saranno presenti i docenti con cui confrontarsi sul metodo didattico, i progetti speciali e le attività extracurricolari. Verrà presentata l'offerta formativa, i laboratori didattici partecipando a divertenti attività pratiche per scoprire le discipline.



Calendario

Plesso La Cunetta: Giovedì 12/12/2024 15:00-18:00; Plesso S. Agostino: Sabato 14/12/2024 (Primaria e Infanzia) 09,00-12,00; Plesso Matteotti: Sabato 23/11/2024 9:00- 11:00, Sabato 14/12/2024 9:00- 11:00; Plesso Argillera: Sabato 23/12/2024 09,00-12,00, Mercoledi 18/12/2024 15:00-18:00; Plesso Santa Maria La Palma: Sabato 30/11/2024 Primaria 10:00 -12:00 Plesso Santa Maria La Palma; Plesso Infanzia Sant'Anna: Sabato 14/12/2024 9:00 –12:00; Plesso Secondaria Via Biasi: Giovedì 21 novembre, Sabato 14 dicembre e Giovedì 9 gennaio; Plesso Secondaria S.M. La Palma: Giovedì 12 dicembre 16:00- 18:00.