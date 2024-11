S.A. 13:38 Olbia vola su Edimburgo con EasyJet Il nuovo collegamento va ad ampliare ulteriormente il portafoglio di destinazioni raggiungibili da Olbia, dove easyJet è il primo vettore con un ventaglio di 18 mete nazionali e internazionali



OLBIA - EasyJet amplia la sua offerta di voli da e per l’aeroporto di Olbia, annunciando 2 nuove rotte per la stagione estiva 2025 da e per Edimburgo, che amplia ancora di più il network della compagnia. A partire dal 1° maggio, infatti, l’aeroporto di Olbia sarà collegato con Edimburgo, la capitale scozzese famosa per i suoi castelli incantati, raggiungibile con due voli settimanali il giovedì e la domenica.



Il nuovo collegamento va ad ampliare ulteriormente il portafoglio di destinazioni raggiungibili da Olbia, dove easyJet è il primo vettore con un ventaglio di 18 mete nazionali e internazionali. Per citare alcuni esempi, in aggiunta a Edimburgo, sono raggiungibili con voli diretti le principali capitali europee, come Londra, Amsterdam, Berlino e Parigi, così come città più piccole, ma non meno caratteristiche, come Nizza, Bordeaux o Bristol. Le nuove rotte si inseriscono nel network di oltre 220 collegamenti operati da easyJet da e verso 19 aeroporti italiani.