Rubano 27mila euro dalla Sda di Olbia Due uomini sono stati fermati e sono ritenuti responsabili del furto dalla sede nella zona industriale. Forzata la cassaforte da cui hanno portato via la somma di 27mila euro



OLBIA - Al termine di una complessa ed articolata attività d’indagine, consistente nell’analisi delle immagini di videosorveglianza e nell’escussione di alcune persone informate sui fatti, i Carabinieri della Sezione Operativa di Olbia hanno fermato due soggetti indiziati di aver commesso un furto con scasso a danno della filiale “SDA Corriere Espresso”, nella zona industriale Cala Saccaia di Olbia.

I presunti autori, nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre, si erano introdotti all’interno

della sede, forzando la porta di ingresso. Una volta dentro l’edificio, si sono recati presso i locali adibiti ad ufficio, ove hanno forato una cassaforte a mezzo di un flessibile, asportando dalla stessa 27mila euro in denaro contante e dandosi a precipitosa fuga. Trovati daii militari della Sezione Operativa, nella zona campestre retrostante lo stabile assalito, gli strumenti utilizzati dai responsabili. Rintracciati anche i due soggetti presso una rivendita di utensili, con oltre 1.200 euro in danaro contante e diverse ricevute fiscali comprovanti gli acquisti di strumenti di effrazione. Dichiarati in stato di fermo, i due sono a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania che ha disposto la traduzione presso il carcere di Sassari -Bancali in attesa di giudizio di convalida.