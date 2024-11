Cor 8:00 Evade dai domiciliare e parte in Egitto Arrestato una 60enne per evasione. La donna, nonostante fosse sottoposta alla misura della detenzione domiciliare, senza alcuna autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria si era recata in Egitto per un viaggio di piacere, abbandonando la propria residenza



NUORO - I carabinieri della Stazione di Borore, in collaborazione con i colleghi del Reparto Territoriale di Olbia e con il personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aeromarittima della Polizia di Stato di Olbia, hanno arrestato una 60enne per evasione. La donna, nonostante fosse sottoposta alla misura della detenzione domiciliare, senza alcuna autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria si era recata in Egitto per un viaggio di piacere, abbandonando la propria residenza.



I Carabinieri di Borore hanno eseguito degli accertamenti sulle banche dati e hanno accertato che si era allontanata da casa per recarsi all’estero. Le successive attività svolte hanno permesso di comprendere la data di rientro in Italia: fatto scalo all’aeroporto di Fiumicino, la donna è, quindi, atterrata a Olbia dove, ad attenderla, ha trovato i Carabinieri e i Poliziotti che l’hanno arrestata per evasione. È stata riaccompagnata presso l’abitazione e posta agli arresti domiciliari.