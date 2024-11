S.A. 16:22 A colpi di crick dopo lite nel parcheggio Arrestato in flagranza di reato un uomo di 74 anni accusato del reato di tentato omicidio dopo aver ferito gravemente alla testa una signora di 79 anni dopo una lite presso il parcheggio del supermercato MD a Siniscola



SINISCOLA - Nel pomeriggio del 20 novembre, a Siniscola, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 74 anni accusato del reato di tentato omicidio. La misura è scaturita a seguito della richiesta di intervento per una segnalata lite presso il parcheggio del supermercato MD di Siniscola. Gli uomini del Commissariato di P.S. di Siniscola intervenuti sul posto hanno da subito identificato la vittima, una donna del posto di 79 anni, la quale a causa di una lite scaturita per futili motivi all’interno del parcheggio dell’esercizio commerciale era stata colpita con un colpo di crick alla testa da un individuo poi allontanatosi velocemente a bordo della propria autovettura.



La donna gravemente ferita alla testa è stata trasportata presso il nosocomio di Olbia da personale del 118. L’immediata acquisizione delle immagini degli impianti di video-sorveglianza dell’esercizio commerciale e le informazioni fornite da alcuni testimoni, hanno portato gli investigatori sulle tracce dell’aggressore, fermato successivamente a bordo del proprio veicolo in una via del centro baroniese. L’autore del gesto, un uomo di 74 anni di Siniscola, è stato così arrestato per il reato di tentato omicidio e condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa di convalida del provvedimento.