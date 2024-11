S.A. 10:31 Fabio Mereu vicepresidente Nazionale di Confartigianato Imprese Fabio Mereu nuovo VicePresidente Nazionale di Confartigianato Imprese: non accadeva da 32 anni. Rappresenterà oltre 700mila imprese artigiane. Marco Granelli confermato Presidente Nazionale per altri 4 anni. Oggi l’incontro a Roma con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella



CAGLIARI - Fabio Mereu è il nuovo VicePresidente Nazionale di Confartigianato Imprese.

E’ stato eletto pochi minuti fa a Roma dall’Assemblea della Confederazione Artigiana, composta dai 214 delegati provenienti da tutte le regioni, in rappresentanza di oltre 700mila artigiani e imprenditori delle micro e piccole imprese italiane. La Sardegna torna, così, ai vertici nazionali dell’Associazione Artigiana dopo 32 anni: l’ultimo vicepresidente è stato il sassarese Felice Doro nel 1992. I delegati artigiani hanno anche provveduto a riconfermare, per altri 4 anni, il Presidente Nazionale uscente Marco Granelli, a capo dell’Organizzazione Artigiana. Mereu guiderà l’Associazione con gli altri VicePresidenti Eugenio Massetti della Lombardia (Brescia) e Michele Giovanardi del Piemonte (Novara). Oggi il neoVicePresidente, insieme agli altri colleghi, a Roma incontrerà il Presidente della Repubblica, Sergio Matterella, che sarà ospite dei lavori dell’Assemblea Pubblica Nazionale dell’Organizzazione Artigiana. Mereu, 47 anni, imprenditore cagliaritano del trasporto persone (Mereu Autolinee), fondatore di Playcar Carsharing, da 25 anni nell’Organizzazione Artigiana, è attualmente VicePresidente Regionale di Confartigianato Sardegna, Presidente di Confartigianato Sud Sardegna e Amministratore Delegato di Sogaer, la società di gestione dell’aeroporto di Cagliari. Tra gli altri numerosi incarichi ricoperti è stato Presidente Regionale di Confartigianato e componente Nazionale del Gruppo dei Giovani Imprenditori dell’Associazione.



«Sono onorato della fiducia che il Presidente Granelli, i colleghi artigiani e tutti i territori hanno voluto darmi e sono orgoglioso del riconoscimento che è stato voluto dare alla Sardegna e a tutto il centro sud Italia», sono le prime parole di Fabio Mereu dopo l’elezione. «Come Organizzazione Artigiana – ha proseguito il neo VicePresidente - continueremo a impegnarci con il vigore a supporto delle imprese, micro, piccole e medie, dei loro imprenditori e dei loro familiari, che garantiscono la tenuta capillare sociale ed economica di tutto il Paese. Abbiamo l’obbligo di assicurare, infatti, un’incondizionata disponibilità a proseguire nella nostra azione – ha aggiunto - fondata sui principi irrinunciabili di strategica e profonda valorizzazione della territorialità della nostra rappresentanza, elemento cardine nella storia di Confartigianato ma anche esigenza che la società economica oggi ci esprime». Le congratulazioni e il buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico sono arrivate anche dal Presidente Regionale di Confartigianato Sardegna, Giacomo Meloni, con il Segretario Regionale, Daniele Serra, dai tutti i componenti l’Assemblea Regionale dell’Associazione Artigiana e dai Movimenti dei Giovani, delle Donne e dei Pensionati.



Nella foto: Fabio Mereu