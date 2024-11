S.A. 15:51 L’Avis entra nelle scuole di Alghero Tre incontri per approfondire il valore del dono grazie al progetto “RISEup: Fai parte del cambiamento”. L’Istituto di Istruzione Superiore “Angelo Roth” di Alghero sarà protagonista del progetto



ALGHERO - L’Istituto di Istruzione Superiore “Angelo Roth” di Alghero sarà protagonista di un’iniziativa promossa dall’Avis Provinciale di Sassari, in collaborazione con l’Avis Comunale, volta a sensibilizzare gli studenti alla cultura del dono e del volontariato. Il progetto dell’Avis Nazionale “RISEup: Fai parte del cambiamento” si inserisce nel contesto scolastico per stimolare i giovani a riflettere sui valori della solidarietà, della cittadinanza attiva e della partecipazione sociale. L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di educare gli studenti non solo all’importanza della donazione del sangue, ma anche a uno stile di vita fondato sul valore del dono, inteso come contributo personale alla comunità. Attraverso un percorso formativo, i ragazzi potranno confrontarsi con i loro compagni e i formatori su temi essenziali per il futuro della società, sviluppando empatia e consapevolezza.



Il progetto prevede tre appuntamenti della durata di due ore ciascuno, durante i quali gli studenti e le studentesse della classe 3°C dell’Istituto “Angelo Roth” di Alghero saranno coinvolti in attività interattive, discussioni e testimonianze. Il primo incontro si terrà sabato 30 novembre. Sabato 7 dicembre si entrerà nel vivo del progetto. Gli studenti esploreranno il tema del dono attraverso un videogioco ideato appositamente per stimolare il lavoro di gruppo e la riflessione. Seguirà un momento di rielaborazione per approfondire quanto appreso. Nell’ultimo incontro, sabato 14 dicembre, sarà dato spazio alla testimonianza diretta di un volontario Avis. Gli studenti saranno invitati a partecipare a esercitazioni creative e a un momento di confronto finale per valutare il percorso svolto e consolidare i concetti appresi.



La metodologia del progetto prevede, dunque, un approccio interattivo che include attività di gruppo, esercitazioni pratiche, e-learning game e testimonianze di volontari. Questo format mira a favorire un apprendimento esperienziale, stimolando il confronto e la partecipazione attiva. Gli studenti saranno chiamati a esprimere pensieri ed esperienze, valorizzando le loro risorse personali per metterle al servizio della comunità. In un momento storico segnato da incertezze e sfide globali, il progetto “RISEup” rappresenta un’occasione per i giovani di riscoprire l’importanza delle relazioni, dell’impegno sociale e della solidarietà. Grazie al supporto dell’Avis Provinciale di Sassari, alla collaborazione dell’Avis Comunale di Alghero e dell’Istituto “Angelo Roth”, questa iniziativa contribuisce a formare cittadini consapevoli e responsabili, pronti a costruire un futuro migliore.