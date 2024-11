S.A. 14:17 Ad Alghero l´Aula Natura WWF E´ stata inaugurata oggi, presso la Scuola secondaria 1° “Maria Carta” di Alghero, l’Aula Natura realizzata e donata da WWF e Procter & Gamble Italia: un’area di circa 80 metri quadri dove i 200 piccoli alunni potranno conoscere, vedere e toccare con mano fiori, frutti e animali



ALGHERO – Spazi verdi nelle scuole italiane dove imparare dalla natura ed educare bambini e ragazzi al rispetto dell’ambiente: continua a crescere il progetto delle Aule Natura del WWF, che dal 2021 Procter & Gamble - l’azienda che commercializza marchi come Dash, Gillette, Oral-B, Pantene, Swiffer, ZzzQuil - sta sostenendo nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, con l’obiettivo di realizzare, entro il 2024, almeno 60 Aule Natura nelle scuole di tutta Italia.

Un percorso per portare il verde agli alunni italiani che oggi ha fatto tappa in Sardegna, presso la Scuola secondaria 1° “Maria Carta” di Alghero, dove è stata inaugurata la 54° Aula Natura realizzata da WWF e donata da Procter & Gamble.



Introdotto dal benvenuto del Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Graziano Scanu, l’evento inaugurale ha visto l’intervento di Antonio Canu, Coordinatore WWF Sardegna, e la partecipazione di Raimondo Cacciotto, Sindaco del Comune Alghero, Francesco Marinaro, Assessore Lavori pubblici, Raffaella Paola Sanna, Assessora alla cultura, Maria Grazia Salaris, Assessora al benessere della persona, delle famiglie e della comunità, e Raniero Selva, Assessore all’Ambiente. Presenti, inoltre, l’ex Dirigente Scolastica Angela Cherveddu, il Presidente Unione Italiana Ciechi di Sassari Franco Santoro, la Referente per il progetto pannelli tattili Braille UICI Monica Fara, gli Alunni e i Docenti della Scuola. L’Aula Natura di Alghero si sviluppa su una superficie di circa 80 metri quadri all’interno dell’ampio giardino scolastico, ricreando gli ambienti tipici del territorio con la presenza di alberi e arbusti più significativi della flora mediterranea, che con fioriture abbondanti e alternate creano un ambiente di richiamo per gli insetti e l’avifauna locale: folti cespugli di lentisco, corbezzolo, mirto, phillirea, ginepro, rosmarino e l’immancabile palma nana.



I 200 piccoli alunni della scuola potranno così osservare gli uccelli che si alimentano nell’abbeveratoio con la piccola fontana e nelle mangiatoie e che nidificano nelle cassette nido, gli insetti attirati dall’installazione di un albergo per insetti e diverse specie di farfalle dalle fioriture delle siepi e delle piante aromatiche. L’Aula comprende inoltre un orto biologico, dove i bambini potranno curare le piante, e una compostiera per produrre compost. Sedute di tronchetti in legno e panchine, unitamente ad una lavagna e a pannelli didattici, consentono agli insegnati di organizzare lezioni all’aperto per un maggiore coinvolgimento degli alunni, che avranno così modo di conoscere, vedere e toccare con mano fiori, frutti e animali, di osservare il cambio delle stagioni, di vivere il concetto di biodiversità e di diventare anche custodi di tutto questo. L’Aula Natura di Alghero arricchisce così le già numerose attività legate all’educazione ambientale promosse dalla Scuola, spesso in collaborazione con il CEAS del Parco di Porto Conte. Tra queste, anche lo studio delle zone umide attraverso la conoscenza della laguna del Calich, che si trova non lontano dalla scuola.



«Siamo davvero felici di donare ai piccoli di Alghero una nuova Aula Natura: sarà per loro una nuova opportunità per vivere a contatto con la natura, imparando a conoscerla e a rispettarla, in particolare in un quartiere, quello di Petraia, che sta rinascendo con l’espansione della città e la presenza di tante famiglie giovani - ha spiegato Riccardo Calvi, direttore Comunicazione di P&G Italia. E siamo felici perché con Alghero siamo sempre più vicini all’obiettivo che ci siamo posti con la partnership con il WWF Italia: donare 60 Aula Natura alle scuole in tutta Italia, raggiungendo migliaia di bambini. Questo grande progetto rappresenta un tassello fondamentale del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, con cui stiamo contribuendo a realizzare azioni concrete per le persone e per l’ambiente in tutto il Paese». «La Natura rappresenta la "scuola" fondamentale per le giovani generazioni: come WWF siamo da sempre impegnati nel promuovere la conoscenza della natura e la consapevolezza di essere parte di un sistema di relazioni complesse, che ci lega ai sistemi naturali. In questa visione integrata l'educazione è cruciale – Martina Alemanno, Responsabile Educazione WWF Italia. Privilegiando l’esperienza diretta, entrando in relazione con la Natura e la complessità, si impara a prendersene cura e agire per difenderla. Le Aule Natura, progetto sostenuto e promosso da anni da Procter & Gamble Italia, offrono proprio questo contatto educativo con la natura, riqualificando nelle scuole luoghi dove i giovani possano sperimentare quella complessità che appartiene al mondo reale nel quale vivono ed esercitare la cittadinanza attiva».



Nella foto: L'inaugurazione dell'Aula Verde alla scuola Maria Carta