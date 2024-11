S.A. 21:13 A Stintino Festa dell´Albero con le scuole Le scuole di Stintino hanno celebrato la Festa dell´Albero con un laboratorio dedicato alla piantumazione degli alberi, un´iniziativa patrocinata e supportata dal Comune di Stintino



STINTINO - Il 26 novembre, le scuole di Stintino hanno celebrato la Festa dell'Albero con un laboratorio dedicato alla piantumazione degli alberi, un'iniziativa patrocinata e supportata dal Comune di Stintino. Gli alunni delle classi dell’infanzia, primaria e secondaria hanno partecipato attivamente, insieme alle insegnanti, in un momento educativo e pratico dedicato alla sostenibilità ambientale e alla lotta contro il riscaldamento globale. L'evento è stato introdotto da un discorso che ha sottolineato l’importanza di giornate come questa per sensibilizzare le nuove generazioni sul ruolo cruciale della riforestazione nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Hanno portato i loro saluti gli assessori Enrico Scano, delegato all’Ambiente, e Marta Diana, assessora alla Cultura, ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale nella tutela del territorio.



Un contributo prezioso è arrivato dal Corpo Forestale, con il Comandante della Forestale Asinara Stintino Antonello Molinu che ha illustrato ai ragazzi il proprio lavoro quotidiano nella salvaguardia ambientale, spiegando l'importanza di preservare gli ecosistemi locali e la biodiversità.

Dopo i discorsi introduttivi, gli studenti si sono messi all’opera, imparando direttamente sul campo come prendersi cura di una pianta. Con zappa e vanghetto in mano, hanno scavato le buche e piantato tre alberi simbolici: due alberi di limone e un corbezzolo, scelti per la loro adattabilità al clima locale e per il loro contributo alla biodiversità. L’iniziativa si è conclusa con l’entusiasmo di tutti i partecipanti, che hanno potuto lasciare un segno tangibile per il futuro del territorio. Gli alberi piantati, oltre a essere un simbolo di crescita e speranza, diventeranno parte del paesaggio di Stintino, ricordando a tutta la comunità il valore della natura e la necessità di proteggerla.

Il Comune di Stintino ringrazia le scuole, il Corpo Forestale, gli assessori, gli insegnanti e tutti i bambini che hanno reso speciale questa giornata. Un piccolo gesto che rappresenta un grande passo per il nostro ambiente.