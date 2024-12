S.A. 11:52 31enne arrestato a Talana: ricettazione e armi I Carabinieri della Squadriglia Anticrimine di Arzana, con il supporto della Squadriglia di Lanusei, hanno tratto in arresto un 31enne lanuseino, resosi responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto illegale di armi in luogo pubblico



TALANA - Nel corso della nottata del 30 novembre, durante un servizio di controllo del territorio in agro del comune di Talana, i Carabinieri della Squadriglia Anticrimine di Arzana, con il supporto della Squadriglia di Lanusei, hanno tratto in arresto un 31enne lanuseino, resosi responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto illegale di armi in luogo pubblico.

Il giovane, notato in sosta a bordo della propria autovettura in località “Su Fundale”, è stato trovato in possesso di un fucile, posto sul sedile passeggero. Visibilmente preoccupato, ha opposto resistenza al controllo spintonando i militari e dandosi alla fuga. Dileguatosi nella boscaglia, è stato successivamente rintracciato lungo la vecchia S.S. 389 in direzione Villanova Strisaili.

La perquisizione dell’autovettura ha permesso di rinvenire e sequestrare un fucile cal. 12 sovrapposto equipaggiato con una torcia (risultato rubato), un coltello a serramanico e 3 cartucce.

Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato portato presso la casa circondariale “San Daniele” di Lanusei e, all’esito dell’udienza di convalida tenutasi nella mattinata del 2 dicembre, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.