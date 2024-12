Cor 9:06 Rapina a Sassari: doppio arresto Nel corso degli ultimi giorni i Carabinieri della Stazione di Sassari hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Sassari, arrestando due uomini poiché ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata in concorso



SASSARI - In particolare i Carabinieri, a seguito di immediate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Sassari, hanno accertato che i due soggetti, nella giornata di martedì, nei pressi del centro storico, avevano malmenato un giovane che avrebbe dovuto restituire loro pochi euro. Nella circostanza i due malviventi hanno strappato al malcapitato una catenina in acciaio che indossava al collo sottraendogli le chiavi dell’autovettura che la vittima custodiva nel proprio zaino, fuggendo dopo l’aggressione proprio a bordo della vettura.



Gli accertamenti condotti, attivati subito dopo la denuncia, hanno consentito ai Carabinieri di identificare i due soggetti autori della rapina e recuperare l’auto ritrovata ancora in possesso degli arrestati. Al termine delle formalità di rito, i militari hanno a condotto gli arrestati presso la Casa Circondariale di Sassari “Bancali”, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.