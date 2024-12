Cor 13:29 Rete delle donne e algherese: commissioni Il Presidente della IV Commissione Consiliare di Alghero, Marco Colledanchise, ha convocato due riunioni per altrettanti ordini del giorno, da tenersi presso la sala riunioni di Porta Terra



ALGHERO - Il Presidente della IV Commissione Consiliare di Alghero, Marco Colledanchise (nella foto), ha convocato due riunioni per altrettanti ordini del giorno, da tenersi presso la sala riunioni di Porta Terra. La prima, in programma nella giornata di giovedì 5 dicembre, alle ore 9.30, riguarda lo "Studio sull’efficacia delle iniziative per preservare la lingua e la cultura catalana di Alghero". La seconda, prevista per venerdì 6 dicembre 2024, alle ore 12.00, è incentrata su "Incontro conoscitivo con l’Associazione “Rete delle Donne”.