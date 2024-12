Cor 21:29 Studenti di Alghero proteggono il mare Worldrise e gli Aeroporti del Nord Sardegna insieme per la protezione dei mari. Al via il progetto educativo per la salvaguardia del Pianeta Blu, che coinvolge 95 studenti di Alghero in attività creative di scoperta e valorizzazione del mare



ALGHERO - Prosegue la collaborazione tra Worldrise, organizzazione no profit che da oltre 10 anni si dedica alla conservazione efficace dei mari italiani, e gli Aeroporti del Nord Sardegna, per sensibilizzare e coinvolgere le giovani generazioni nella protezione del mare. Dopo le iniziative di empowerment e formazione svolte con il supporto di Geasar - Aeroporto di Olbia Costa Smeralda nel corso dell’anno, continuano le attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale insieme a Sogeaal - Aeroporto di Alghero, con la partecipazione dell’Area Marina Protetta (AMP) di Capo Caccia - Isola Piana e il coinvolgimento di 95 studenti dell’Istituto E. Fermi di Alghero, sede associata Liceo Artistico F. Costantino.



Ieri, 4 dicembre, si è svolta infatti la prima fase del progetto educativo realizzato da Worldrise grazie al supporto di Sogeaal. Durante una lezione in classe a cura di uno dei biologi marini di Worldrise, gli studenti sono stati guidati alla scoperta di meraviglie e fragilità del nostro mare, esplorando al contempo alcune soluzioni pratiche per contribuire alla sua protezione. Alla lezione hanno partecipato anche i rappresentanti di Sogeaal e dell’AMP Capo Caccia - Isola Piana, modello virtuoso di conservazione marina, riconosciuta come Area Specialmente Protetta di Interesse Mediterraneo (SPAMI).



La giornata si è conclusa con una biopasseggiata sulla spiaggia antistante l’Istituto, dove gli studenti hanno potuto imparare a riconoscere le tracce della biodiversità marina lungo il litorale, scoprendo di più sul mondo sommerso. A partire da questi incontri, durante l’anno scolastico 2024-2025, gli studenti proseguiranno il loro percorso creativo ed educativo elaborando progetti artistici ispirati alla salvaguardia del mare. Gli elaborati verranno esposti in primavera presso l’Aeroporto di Alghero, rendendo visibile il messaggio di sostenibilità ambientale ai passeggeri e alla comunità locale.

In parallelo, fino alla fine del 2024, sia l’Aeroporto di Alghero che quello di Olbia ospiteranno al loro interno una mostra informativa realizzata da Worldrise.



Il percorso espositivo, composto da infografiche divulgative accessibili in più lingue, offre ai visitatori e ai passeggeri in transito un approfondimento sull’importanza della tutela del mare, sul ruolo delle Aree Marine Protette, come quella di Capo Caccia - Isola Piana, e sulle azioni quotidiane che ognuno di noi può intraprendere per contribuire alla protezione del Pianeta Blu. Con queste iniziative, Worldrise e gli Aeroporti del Nord Sardegna confermano il loro impegno per la promozione di un futuro sostenibile, in cui il mare e le sue risorse siano valorizzati e protetti per le generazioni presenti e future.