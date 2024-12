Cor 21:03 «Valorizzazione beni pubblici obiettivo regionale» È stato approvato, oggi dalla Giunta, su proposta dell’assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, Francesco Spanedda, lo schema di Accordo di collaborazione per l’attuazione di iniziative di razionalizzazione, valorizzazione, riqualificazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico della città di Cagliari



CAGLIARI - È stato approvato, oggi dalla Giunta, su proposta dell’assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, Francesco Spanedda, lo schema di Accordo di collaborazione per l’attuazione di iniziative di razionalizzazione, valorizzazione, riqualificazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico della città di Cagliari. L'accordo coinvolge la Regione Sardegna, l'Agenzia del Demanio, l'Università di Cagliari, l'Autorità del Sistema Portuale del Mare di Sardegna, la Città Metropolitana di Cagliari e il Comune di Cagliari. «Questa iniziativa rappresenta un'occasione estremamente rilevante per la città, è un'opportunità per fare sistema e dare nuova vita a un patrimonio di cui la comunità merita di fruire», ha commentato l'assessore Spanedda.



La valorizzazione dei beni pubblici è, per questa amministrazione regionale, elemento sociale ed etico, catalizzatore di nuove attività propulsive per il loro corretto impiego per servizi di qualità e di eccellenza. Per questo, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale e del demanio regionale costituiscono un obiettivo strategico del programma dell’Esecutivo.



Vogliamo rispondere alle esigenze dell'amministrazione e degli enti del sistema Regione, così come alle necessità degli enti territoriali e della collettività in generale, in un’ottica di razionalizzazione e ottimizzazione. Questo importante accordo con l'Agenzia del Demanio dello Stato rappresenta un'opportunità strategica per ottimizzare l'uso degli immobili pubblici, promuovendo interventi che possano contribuire allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione del territorio. «Le iniziative previste nell'accordo mirano a trasformare gli spazi pubblici in luoghi funzionali e accessibili, favorendo la crescita economica e sociale della comunità» ha concluso l'assessore.