Cor 8:34 Nuova Ztl per la città di Bosa La Giunta comunale ha deliberato l’istituzione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel Centro storico della città, con telecamere e controlli elettronici agli ingressi



BOSA - La Giunta ha ripreso in mano, rimodulandolo completamente, il progetto di ZTL avviato nel 2019 e poi bloccato nel 2021 dal ministero dei Trasporti che diede parere negativo sull’utilizzo di dissuasori fissi o mobili in corrispondenza dei varchi di ingresso. La nuova ZTL è stata pensata per creare benefici effetti sul Centro storico grazie al minore inquinamento acustico e atmosferico che si produrrebbe per la minore presenza di veicoli a motore, a una maggiore sicurezza per i pedoni, a una migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico e in generale a una migliorata vivibilità del quartiere per residenti, operatori commerciali e turisti.



La ZTL Centro storico si svilupperà all’interno del perimetro compreso tra piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele II, via del Carmine, via Efisio Cugia (da piazza Monsignor Cano a via Mannu), via del Rosario, via Solferino, vico Palazzo, vico al Duomo, vico del Vescovo, piazza Duomo e piazza Episcopio. La viabilità all’interno della Zona a traffico limitato sarà regolata a senso unico di marcia, con velocità massima consentita 10 km/h, e accessi da corso Vittorio Emanuele II, piazza Episcopio, piazza Duomo, via Rosario, via Cugia. Ciascun accesso sarà controllato tramite controlli elettronici e telecamere installati ai quattro varchi di ingresso e monitorati dalla Polizia locale.



Gli uffici comunali inoltreranno ora la documentazione relativa alla nuova ZTL al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la validazione dei varchi elettronici; quindi, la delibera passerà in Consiglio comunale per la sua definitiva approvazione e conseguente entrata in vigore. «La ZTL nel Centro storico consentirà di migliorare sensibilmente la vivibilità e il decoro nel cuore della città. Allo stesso permetterà di avere un controllo più efficace della zona e mettere un freno agli indisciplinati e a coloro che non rispettano le regole», commenta l’assessore alla Viabilità e Polizia locale, Marco Naitana. «L’attivazione della ZTL nel centro storico è un altro passo verso il modello di città che questa Amministrazione ha intenzione di raggiungere: una città moderna, sostenibile, che ha a cuore il benessere dei propri cittadini e dei visitatori e che vuole preservare e valorizzare i propri siti culturali e storici. Limitare allo stretto necessario la presenza di veicoli a motore nel Centro storico è un segnale che va in questa direzione», chiude il sindaco, Alfonso Marras.