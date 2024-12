Cor 9:00 Alghero-Linate, il primo volo Ita ritorna alle 7 Modifiche in vigore dal 1° gennaio 2025. Più voli su Roma Fiumicino e Milano: Su entrambe le tratte Ita Airways ha aggiunto una coppia di voli che diventano ora strutturali. Incrementi anche per il periodo natalizio



ALGHERO - «Aumentano i voli in continuità territoriale tra l’aeroporto di Alghero e gli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate, con orari molto più comodi per i passeggeri sardi». Lo annuncia l’assessora dei trasporti, Barbara Manca, dopo l’incontro in videoconferenza svoltosi, oggi, con Ita Airways, vettore che si era aggiudicato il collegamento con onere di servizio pubblico (OSP). Su entrambe le tratte Ita Airways ha aggiunto una coppia di voli che diventano ora strutturali.



Alghero - Milano Linate. Il primo volo dal Riviera del Corallo verso Milano Linate partirà alle ore 7.00 e non più alle 8.55, accogliendo pienamente le istanze manifestate dal territorio per la necessità di un volo che consentisse ai cittadini sardi di raggiungere il capoluogo lombardo la mattina presto e avere così più tempo a disposizione per assolvere a questioni sanitarie, lavorative o di studio. Slitta decisamente in avanti anche il ritorno con partenza prevista alle 22.00. Lo schema complessivo è il seguente: AHO-LIN: 7.00, 9.15, 19.45; LIN-AHO: 7.20, 17.50, 22.00. I nuovi orari per questa tratta saranno in vigore dal 1° gennaio 2025.



Alghero - Roma Fiumicino. Il collegamento con la Capitale si arricchisce di una coppia di voli nel primo pomeriggio, fascia al momento scoperta. Il nuovo volo pomeridiano dal Riviera del Corallo al Leonardo da Vinci partirà alle 15.20, lungo la direttrice opposta alle 13.30. Lo schema complessivo è il seguente: AHO-FCO: 7.00, 11.30, 15.20, 19.20; FCO-AHO: 9.00, 13.30, 17.30, 21.35. I nuovi orari per questa tratta saranno in vigore dal 20 dicembre 2024.



Il cambio degli orari e l’aggiunta di nuovi voli su base strutturale è frutto degli sforzi portati avanti in queste settimane da parte dell’assessorato dei trasporti per migliorare il Decreto ministeriale in essere, attraverso la concertazione con Enac e Ministero dei trasporti e il costante dialogo con le compagnie aeree. Nei giorni scorsi infatti la Regione aveva annunciato un importante rafforzamento dei servizi di continuità territoriale aerea reso possibile grazie ad uno studio dettagliato sui livelli di domanda che l'assessorato aveva trasmesso e illustrato al Ministero dei trasporti e all'Enac.



«L’incremento dei collegamenti su Alghero dimostra ancora una volta la nostra attenzione per la Sardegna – ha dichiarato Andrea Benassi, Direttore Generale di ITA Airways – Siamo lieti di aver trovato, in esito ad un confronto franco e costruttivo con l’Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna, una soluzione condivisa che migliorerà ulteriormente la connettività del territorio e dei Cittadini sardi». Oltre ai voli sopra indicati, ITA Airways, in contatto costante con l’Assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna per monitorare le criticità in termini di posti disponibili, nei giorni scorsi ha previsto l’aggiunta di un totale di 16 voli per il periodo delle festività natalizie di cui 12 su Milano Linate e 4 su Roma Fiumicino.