Cor 10:40 Alghero: Mercato chiuso al porto Temporanea chiusura del mercato del primo pescato ubicato in area portuale nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 2024, affinché vengano effettuati gli interventi necessari al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie



ALGHERO - C'è l'ordinanza sindacale di chiusura del mercato di primo pescato ubicato nel porto di Alghero. Necessarie urgenti attività da svolgere per il miglioramento delle condizioni igieniche e strutturali: nei giorni scorsi, infatti, un poderoso sversamento di liquami aveva interessato l'impianto a servizio delle attività di commercializzazione del pesce. Un fatto decisamente grave, potenzialmente pericoloso per la salute pubblica. A denunciare pubblicamente con immediatezza la gravita della situazione era stato il consigliere comunale Christian Mulas [ LEGGI ].