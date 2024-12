Cor 19:37 Mercato primo pescato: emergenza «Sversamento di materiale fognario dalle tubazioni della zona, con fuoriuscita di feci che ha invaso gli spazi interni della struttura». La grave denuncia arriva dal presidente della Commissione Consiliare Ambiente e Igiene Sanità



ALGHERO - «In qualità di presidente della Commissione Consiliare Igiene, Sanità e Ambiente,del Comune di Alghero, mi vedo costretto a intervenire in merito a un grave disagio denunciato dagli operatori che si è verificato oggi presso la struttura del Primo Pescato, situata al porto di Alghero. Purtroppo, si è verificato uno «sversamento di materiale fognario dalle tubazioni della zona, con fuoriuscita di feci che ha invaso gli spazi interni della struttura». Questo incidente ha creato seri disagi agli operatori della zona, mettendo a rischio le condizioni igienico-sanitarie dell'area e compromettendo l'attività di chi lavora quotidianamente al porto» sottolinea Christian Maulas.



«La situazione è estremamente preoccupante, in quanto, oltre al rischio di contaminazione, il danno potrebbe essere di entità tale da compromettere la sicurezza dell'intera area. È quindi urgente un intervento tempestivo da parte degli uffici competenti del Comune di Alghero per risolvere il problema e per avviare le necessarie verifiche sulla rete fognaria, al fine di evitare ulteriori disagi e potenziali rischi sanitari. Invito l'amministrazione comunale a intervenire con la massima priorità, al fine di garantire un rapido ripristino della situazione e tutelare la salute e la sicurezza degli operatori e dei cittadini» chiude il presidente Mulas.