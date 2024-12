Cor 11:37 Denise Piroddu risplende all’Open d’Italia La rappresentante del club Athlon Sassari, ha dimostrato il suo straordinario talento all’Open d’Italia di lotta libera, svoltosi nella storica città di Pisa



SASSARI – Domenica scorsa, la lottatrice sassarese Denise Piroddu, rappresentante del club Athlon Sassari, ha dimostrato il suo straordinario talento all’Open d’Italia di lotta libera, svoltosi nella storica città di Pisa. Questo importante torneo ha richiamato atleti da tutta Italia e ha offerto a Denise l’occasione di brillare nella categoria dei 59 kg. Con l’energia e la determinazione che da sempre la contraddistinguono, Denise ha affrontato due incontri decisivi, emergendo vittoriosa in entrambi. Le sue performance non solo hanno stupito il pubblico presente, ma hanno anche evidenziato la preparazione impeccabile e il lavoro di squadra svolto con il suo team di allenatori della Piroddu Extreme.



Denise ha iniziato la sua giornata con una prestazione potente, mostrando una combinazione di abilità tecniche e resistenza fisica che le ha permesso di sconfiggere la sua prima avversaria. Nel secondo incontro, ha continuato a mostrare il suo dominio sul tappeto, conquistando un'altra vittoria e guadagnandosi un posto d’onore tra le migliori atlete del torneo. Questa realizzazione si inserisce in un’annata già carica di successi per Denise, che sta continuando a crescere e a farsi un nome nel panorama della lotta libera italiana. Allenata con passione e disciplina dal team del Piroddu Extreme, Denise rappresenta un esempio di dedizione e grinta, qualità che la rendono una delle giovani promesse del club e della disciplina. In un commento dopo il torneo, il presidente della Athlon Sassari ha dichiarato.



«Siamo estremamente orgogliosi di Denise. La sua determinazione e il suo talento sono evidenti a tutti. Ogni vittoria è il risultato di un duro lavoro, e oggi ha dimostrato di avere tutto ciò che serve per avere successo nel mondo della lotta». Con il termine della competizione in Toscana, l’attenzione si sposta ora sui prossimi eventi. Denise Piroddu ha dimostrato di essere pronta a competere ai massimi livelli e le sue ambizioni sono più alte che mai. Gli appassionati di sport di Sassari possono continuare a seguire il suo percorso nel mondo della lotta, con la speranza di vederla brillare ancora in future competizioni. In conclusione, il successo di Denise non è solo un traguardo personale, ma un motivo di orgoglio per tutta la comunità sassarese. Con un futuro così luminoso davanti a sé, non ci resta che fare il tifo per lei e augurarle il meglio nelle prossime sfide.