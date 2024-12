S.A. 14:00 Da marzo il volo Alghero-Parigi

«2025 anno record per aeroporto» Lo ha annunciato il general manager Sogeaal Fabio Gallo, oggi durante la conferenza stampa tenutasi al Riviera del Corallo dove è stato annunciato il nuovo collegamento con la capitale francese che sarà bisettimanale dal 31 marzo al 24 Ottobre. Con lui anche Valeria Rebasti, international market director di Volotea







ALGHERO - Nuova tratta marchiata Volotea sull’aeroporto internazionale Riviera del Corallo. La compagnia spagnola lowcost ha messo in vendita la nuova tratta, Alghero - Parigi Orly. Il volo sarà bisettimanale dal 31 marzo al 24 Ottobre, voli nelle giornate di lunedì e venerdì. Tutte le novità sul nuovo collegamento e l’intero network Volotea sullo scalo algherese sono state al centro dell’incontro stampa in programma nella giornata odierna in Sogeaal che ha confermato la notizia rilanciata dal Quotidiano di Alghero. Non solo: ci saranno altre novità sui cieli algheresi nella stagione "Summer" 2025 che sarà quella più grande di sempre come annunciato dal direttore Sogeaal Fabio Gallo.



«La nuova rotta da e per Parigi Orly, che si aggiunge a quelle di Bordeaux, Firenze, Verona, Torino è motivo di grande orgoglio per l’aeroporto di Alghero, poiché rappresenta la ripresa delle connessioni con una destinazione di notevole interesse strategico per il network del nostro scalo e, più in generale, del nostro territorio di riferimento. Ringrazio Volotea per aver creduto in tale opportunità, ricercata da anni dal management dell’aeroporto – ha commentato Fabio Gallo, General Manager dell’aeroporto di Alghero-. Volotea, dal prossimo mese di marzo, permetterà quindi di atterrare comodamente all’aeroporto cittadino di Orly, nel cuore di Parigi, confermandosi partner affidabile per lo sviluppo dell’Aeroporto di Alghero e di tutto il Nord Sardegna».



Verso la capitale francese, come detto, ci saranno 2 frequenze a settimana, ogni lunedì e venerdì, e un’offerta complessiva di 21.600 posti in vendita. Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea, ha commentato: «Siamo orgogliosi di annunciare la nostra nuova proposta di destinazioni estive da Alghero: oltre alla bellissima novità di Parigi, una città dal fascino unico che ogni anno attrae milioni di visitatori, i passeggeri in partenza dallo scalo Riviera del Corallo avranno altre 4 ottime alternative: Bordeaux se si vuole rimanere in Francia, oppure optare per Firenze, Torino e Verona, bellissime città d’arte del nostro Paese, mete assolutamente da non perdere». Per il 2025 ad Alghero, Volotea scenderà in pista con 5 collegamenti: 3 verso l’Italia (Firenze – novità 2025, Torino e Verona) e 2 verso la Francia (Parigi Orly e Bordeaux – entrambe novità 2025).

Tutti i voli sono in vendita sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio.



Nella foto: Valeria Rebasti di Volotea e Fabio Gallo di Sogeaal



