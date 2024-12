S.A. 16:16 Ordinanza: stop vetro e latta a Cap d´Any Ordinanza sindacale con la quale si definiscono le limitazioni relativamente ai giorni e alle notti del 30 e 31 dicembre, in cui si svolgono gli eventi del Cap d´Any nel Piazzale della Pace ed in prossimità dell’area portuale



ALGHERO - Emessa l'ordinanza sindacale con la quale si definiscono le limitazioni relativamente ai giorni e alle notti del 30 e 31 dicembre, in cui si svolgono gli eventi del Cap d'Any nel Piazzale della Pace ed in prossimità dell’area portuale, che richiameranno un elevato numero di persone. «Eventi - è spiegato nell'ordinanza pubblicata a firma del sindaco Raimondo Cacciotto - che determineranno una notevole frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e la presenza diffusa di pubblico su strade e piazze, con conseguente presumibile notevole consumo di bevande». Ragioni per le quali sarà vietata la vendita e l'assunzione per asporto di bevande in contenitori di vetro e latta dal 30 dicembre all'alba del primo gennaio.