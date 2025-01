S.A. 11:11 Uniti per la Todde: sostegno alla Presidente I consiglieri regionali Di Nolfo, Cocco, Frau e l'assessora Motzo hanno ribadito il sostegno ad Alessandra Todde dopo l´ordinanza-ingiunzione della commissione di garanzia che ha rendicontato le spese elettorali e ha dichiarato la decadenza della presidente eletta



CAGLIARI - Uniti per Alessandra Todde ribadisce «pieno sostegno alla Presidente e condivide totalmente il suo pensiero caratterizzato da equilibrio, piena fiducia nella magistratura e forte determinazione nel proseguire l'azione politica e amministrativa volta a trovare le giuste soluzioni alle numerose criticità che affliggono i sardi come la sanità e il lavoro. Siamo fiduciosi nella conclusione positiva di questa vicenda».



Si è svolto un vertice d'urgenza dei capigruppo della maggioranza in Consiglio regionale dopo l'ordinanza-ingiunzione della commissione di garanzia presso la Corte d'Appello che ha verificato la rendicontazione delle spese elettorali della candidata Alessandra Todde, eletta presidente della Regione Sardegna, nelle consultazioni di febbraio 2024, dichiarandone la decadenza.