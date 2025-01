S.A. 14:02 Ubriaco e molesto al Capodanno di Nuoro: arrestato Poco dopo la mezzanotte del nuovo anno, mentre era ancora in corso l’intrattenimento musicale previsto, i Carabinieri della Compagnia di Nuoro sono dovuti intervenire per contenere le intemperanze di un giovane



Il 31 dicembre i festeggiamenti per il Capodanno si erano conclusi con una serata tranquilla in piazza Vittorio Emanuele a Nuoro. Poco dopo la mezzanotte del nuovo anno, mentre era ancora in corso l’intrattenimento musicale previsto, i Carabinieri della Compagnia di Nuoro sono dovuti intervenire per contenere le intemperanze di un giovane che, in preda a ebrezza alcolica, aveva assunto un atteggiamento violento, pretendendo di introdursi nell’area dei festeggiamenti con una bottiglia di vetro contenente bevanda alcolica, nonostante i divieti delle competenti autorità. Immediato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Nuoro presenti in servizio durante il concerto, i quali, ipotizzando il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, hanno condotto il giovane in stato di arresto presso la Caserma di via Sant’Onofrio, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro. Oggi il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’uomo l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.