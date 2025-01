Cor 22:15 «Todde pronta alle dimissioni» Ma è soltanto un´Ansa falsa, attribuita proprio all´agenzia di comunicazione e dalla stessa smentita categoricamente. Silenzio, per ora, da parte della presidente sarda che non commenta



CAGLIARI - «Tedde pronta alle dimissioni» dopo il pasticcio sulla rendicontazione elettorale e le inadempienze segnalate e certificate dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale. Questa la notizia attribuita all'agenzia Ansa ma dalla stessa smentita categoricamente. «Si tratta di una notizia falsa, che l'Agenzia non ha mai pubblicato in nessuno dei suoi canali: notiziario, sito, social». Tanto che i vertici dell'Ansa hanno annunciato che segnaleranno quanto accaduto alla Polizia postale per risalire all'autore o agli autori della fake news.