Cor 9:00 Borse di studio ai giovani Rom algheresi «Come Amministrazione abbiamo proprio l’obiettivo di impegnarci perché Alghero sia una città ancora più accogliente, capace di fare squadra e, soprattutto, che non lascia indietro nessuno»



ALGHERO - Alghero città dell'accoglienza. Con il medesimo spirito che negli anni ha contraddistinto l'operato delle Amministrazioni che si sono succedute alla guida della città, nelle scorse settimane il sindaco Raimondo Cacciotto, alla presenza dell'assessore Raniero Selva, del consigliere comunale Christian Mulas e di Irene Baule dell'Associazione contro l'emarginazione (Asce), ha consegnato nove borse di studio della Fondazione Anna Ruggiu ad alcuni giovani Rom algheresi iscritti in diversi istituti superiori algheresi.



«Le vincitrici e i vincitori si sono distinti per particolare merito e dedizione nello studio, l’arma più potente per combattere l’ignoranza e vivere in maniera autonoma e indipendente nella società» il monito del Primo cittadino, che ha rivolto a nome dell'intera città le più sincere congratulazioni per i risultati raggiunti ai giovani algheresi.



«L’integrazione si costruisce giorno per giorno, anche con piccoli gesti come questo. Numerosi passi in avanti sono stati fatti rispetto al passato, ma dobbiamo lavorare tanto per valorizzare le unicità che compongono la nostra comunità. Come Amministrazione abbiamo proprio l’obiettivo di impegnarci perché Alghero sia una città ancora più accogliente, capace di fare squadra e, soprattutto, che non lascia indietro nessuno».



Nella foto: la consegna delle borse di studio a Porta Terra