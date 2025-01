S.A. 13:25 Turismo: proroga bando aree sosta Prorogato alle ore 12:00 del 15 gennaio 2025 il termine per partecipare al bando da 32,87 milioni di euro per la creazione e la riqualificazione di aree di sosta temporanea a fini turistici



CAGLIARI - E' stato prorogato alle ore 12:00 del 15 gennaio 2025 il termine per partecipare al bando da 32,87 milioni di euro per la creazione e la riqualificazione di aree di sosta temporanea a fini turistici. La proroga dell’avviso è correlata alla necessità di valorizzare e mettere a sistema il settore, in forte ascesa, del turismo all’aria aperta, supportando l’Italia nel competere a livello internazionale e recuperare il divario con Nazioni al momento più avanzate. Inoltre, l’iniziativa sulle aree di sosta si inserisce in una più ampia strategia del Ministero, che passa anche attraverso gli oltre 19 milioni di euro per lo sviluppo dei cammini, i 75 milioni per i siti e le città creative UNESCO e i 34 milioni in favore dei piccoli Comuni a vocazione turistica: tutti tasselli sinergicamente e concettualmente interconnessi tra di essi, nell’ottica del mosaico di un turismo italiano più verde, virtuoso, sostenibile e performante.